İSTANBUL- İSTANBUL'DA ORGANİZE TAKSİ DOLANDIRICILIĞI 23 GÖZALTI (Geniş haber)

Şebekenin Beşiktaşlı ünlü futbolcu Enzo Roco'yu da dolandırdığı ortaya çıktı

Ali AKSOYER-Hüseyin COŞKUN - Alper KORKMAZİSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'da araçlarına binen turistleri fazla para alarak dolandıran taksicilere yönelik operasyonda aralarında taksi durağı sahibi ve taksi şoförlerinin bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Polisin 4 ay süren takibi sonucu şüphelilerin organize bir şekilde dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüphelilerin dolandırdığı yabancı mağdurlar arasında Beşiktaş'ın Şili'li futbolcusu Enzo Roco'nun da bulunduğu öğrenildi. Dolandırıcılıkta kullanılan taksiler Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.Gözaltına alınan taksicilerin cinsel taciz, nitelikli hırsızlık, yaralama gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi.

4 AY SÜREN OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından turist şahısların taksi şoförleri tarafından dolandırma olayları üzerine 4 ay önce operasyon başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin dolandırıcılık işini organize bir şekilde yaptıkları ortaya çıktı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Ekiplerinin yürüttüğü çalışmada polis zaman zaman turist görünümlü müşteri olarak bindiği taksilerde alınan yüksek fiyatları tespit etti. Bazı olaylarda turistlerin bindiği taksiler sivil polis araçlarıyla takip edilerek işlenen dolandırıcılık suçları belgelendi.

OPERASYON BAŞLADI

Polisin gerekli delillerini toplanmasının ardından bugün operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde başlayan operasyonda şu ana kadar hedefte olan 25 kişiden 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şebekenin ele başı olduğu öğrenilen Sultanahmet bölgesinde taksi durağı bulunan A.A.(56)'nın da bulunduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'LI FUTBOLCUYU DOLANDIRMIŞLAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin Beşiktaş'lı futbolcu Şili'li Enzo Roco'yu da dolandırdığı öğrenildi. Şüphelilerin Beşiktaş'tan araçlarına binen futbolcuyu Sultanahmet'te 1000 lira karşılığında götürdükleri öğrenildi.

POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin izlediği yöntemi de orta çıkardı. Araçlarına binen turistlerin gitmek istediği yerlerin tam ters istikametine harekete geçen şoförlerin normalde 40-50 lira yazabilecek güzergahları uzatarak 1000-1500 lira para aldıkları tespit edildi. Turistin itiraz etmesi halinde onları darp eden şüphelilerin yol kenarında indirdikleri, daha sonra arkadaşlarını telefonla arayarak turisti indirdikleri yeri söyleyip onları araçlarına almalarını sağladıkları belirtildi. Böylece dolandırıcılık olayının devam ettiği ikinci gelen şoförün bir öncekinin söylediği fiyattan biraz indirim yaparak zor durumdaki turistleri gidecekleri yere bıraktıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda sahte para yada eksik para üstü verdikleri belirlendi.

HEPSİNİN SABIKALARI VAR

Gözaltına alınan şüphelilere eldeki delillere göre gözaltına alınan şüphelilere cinsel taciz, sahte para, eksik para üstü vermek ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla işlem yapılacağı öğrenildi. Yetkililer operasyonları aralıksız sürdüğünü bu operasyon kapsamında 63 kişinin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA