İSTANBUL-İSTANBUL'DA MAKAS ATANLARA 11 AYDA 35 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ - Haberler
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA MAKAS ATANLARA 11 AYDA 35 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL-İSTANBUL'DA MAKAS ATANLARA 11 AYDA 35 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

İSTANBUL'da son 11 ayda trafikte makas atan ve tehlikeli araç kullanan sürücülere toplamda 35 milyon lira ceza kesildi.

İSTANBUL'da son 11 ayda trafikte makas atan ve tehlikeli araç kullanan sürücülere toplamda 35 milyon lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da 01.01.2021 - 08.11.2021 tarihleri arasında makas atarak ve tehlikeli araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimler yaptı. Takipli ya da sabit yapılan denetimlerde, 'Trafiği Tehlikeye Düşürecek Şekilde Şerit Değiştirmek' suçundan 27 bin 388 sürücüye toplam 8 Milyon 599 bin 832 lira, makas atarak trafikte ilerleyen 19 bin 946 sürücüye 26 milyon 707 bin 694 lira ceza kesildi.

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