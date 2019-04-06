İstanbul - İstanbul'da Kapalı Yollar Nedeniyle Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Oluştu
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHAAtatürk Havalimanı'nın taşınması nedeniyle kapatılan yollar sabah saatlerinde trafik yoğunluğuna neden oldu.
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA
Atatürk Havalimanı'nın taşınması nedeniyle kapatılan yollar sabah saatlerinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Saat 10.30 sıralarında kapalı yolların trafiğe açılmasıyla yoğunluk azaldı.
Görüntü Dökümü:
-----------
-Trafik yoğunluğundan görüntüler
Kaynak: DHA