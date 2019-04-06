İstanbul - İstanbul'da Kapalı Yollar Nedeniyle Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Oluştu

İstanbul - İstanbul'da Kapalı Yollar Nedeniyle Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Oluştu

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHAAtatürk Havalimanı'nın taşınması nedeniyle kapatılan yollar sabah saatlerinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

İstanbul - İstanbul'da Kapalı Yollar Nedeniyle Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Oluştu

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı'nın taşınması nedeniyle kapatılan yollar sabah saatlerinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Saat 10.30 sıralarında kapalı yolların trafiğe açılmasıyla yoğunluk azaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Trafik yoğunluğundan görüntüler

Kaynak: DHA
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