İSTANBUL-İSTANBUL'DA 4'ÜNCÜ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL genelinde Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi.
İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirildi. Bu yıl 4'üncü kez yapılan denetim kapsamında Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında, şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Sürücü ve yolculara ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetime, helikopter de havadan destek verdi.
- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Güncel