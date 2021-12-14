İSTANBUL-İSTANBUL BOĞAZI'NDA BALIKÇI TEKNELERİ DENETLENDİ

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Boğazı'nda denetim yapan ekipler gırgır gemileri ve teknelerde avcılık yapanlara kuralları hatırlatarak uyarılarda bulundu. Avlanan balıkların boy ölçümlerini yaptı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri dün gece İstanbul Boğazı'nda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 37 gemi ve tekne kontrol edildi. Boğazda avcılık yapan gırgır gemileri ile teknelerde amatör avcılık yapan kişilere kurallar hatırlatarak uyarılarda bulunuldu. Av araçları ve avlanmış su ürünleri kontrol edilerek, balıkların boy ölçümleri yapıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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