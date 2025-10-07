İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Ekim İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 7 EKİM
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalle: CELALİYE MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.10.2025 14:40:11
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.10.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalle: BAHÇEŞEHİR 2.KISIM MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.10.2025 13:31:27
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.10.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
FATİH
Etkilenen Mahalle: KARAGÜMRÜK MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi: 07.10.2025 15:37:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.10.2025 16:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185