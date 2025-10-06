İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Ekim İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 6 EKİM
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalle: MEVLANA MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.10.2025 12:56:58
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.10.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ESENLER
Etkilenen Mahalle: TURGUT REİS MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.10.2025 15:36:17
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.10.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
KAĞITHANE
Etkilenen Mahalle: ŞİRİNTEPE MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.10.2025 13:16:46
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.10.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185