İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 3 TEMMUZ
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalle: KARAAĞAÇ MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.07.2025 15:04:15
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.07.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BAKIRKÖY
Etkilenen Mahalle: YEŞİLKÖY MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.07.2025 14:25:51
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.07.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYOĞLU
Etkilenen Mahalle: CİHANGİR MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.07.2025 15:57:37
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.07.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185