İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 3 TEMMUZ

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BÜYÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalle: KARAAĞAÇ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.07.2025 15:04:15

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalle: YEŞİLKÖY MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.07.2025 14:25:51

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.07.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalle: CİHANGİR MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.07.2025 15:57:37

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında

Operasyonlar bir ile daha sıçradı! Belediye başkanı gözaltında
Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet

CHP'li isme suçüstü! Rüşvet paraları baklava kutusundan çıktı
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti

Kanserle mücadele eden Nihat Genç'ten acı haber
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş

Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma

26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.