İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 16 AĞUSTOS
ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalle: BARBAROS MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 15.08.2025 20:41:12
Tahmini Bitiş Tarihi: 16.08.2025 16:30
EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalle: EMNİYETTEPE MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 16.08.2025 12:44:47
Tahmini Bitiş Tarihi: 16.08.2025 17:00
TUZLA
Etkilenen Mahalle: EVLİYA CELEBİ MAH.
Arıza Açıklaması: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 16.08.2025 12:49:53
Tahmini Bitiş Tarihi: 16.08.2025 16:00
