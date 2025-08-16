İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 16 AĞUSTOS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ATAŞEHİR

Etkilenen Mahalle: BARBAROS MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.08.2025 20:41:12

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.08.2025 16:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalle: EMNİYETTEPE MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.08.2025 12:44:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.08.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

TUZLA

Etkilenen Mahalle: EVLİYA CELEBİ MAH.

Arıza Açıklaması: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.08.2025 12:49:53

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.08.2025 16:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
