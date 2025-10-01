İstanbul İSKİ su kesintisi! 1 Ekim İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 1 EKİM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ATAŞEHİR

Etkilenen Mahalle: AŞIK VEYSEL MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.10.2025 10:59:12

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.10.2025 23:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

AVCILAR

Etkilenen Mahalle: AMBARLI MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.10.2025 09:52:04

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.10.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYLİKDÜZÜ

Etkilenen Mahalle: YAKUPLU MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.10.2025 09:52:04

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.10.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185