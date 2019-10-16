İstanbul iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

İTO, İSO, TÜRK-İŞ, Memur-Sen başta olmak üzere İstanbul iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, düzenledikleri basın toplantısıyla, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı.

16.10.2019 11:12
İstanbul iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

İTO, İSO, TÜRK-İŞ, Memur-Sen başta olmak üzere İstanbul iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, düzenledikleri basın toplantısıyla, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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