İstanbul İmamoğlu Seçim Çalışmalarını Küçükçekmece'de Sürdürdü

İstanbul DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu'na CHP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi de eşlik etti. İnönü Mahallesi'nde Ulu Camii avlusunda oturan mahalle sakinleriyle sohbet eden İmamoğlu daha sonra burada konuştu.

"1 NİSAN'DAN SONRA PARTİZANLIK BİTECEK"

İmamoğlu, "Hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Yanımızda olun. Sadece oy vermek yetmiyor. Çevrenizdeki herkese bizi anlatın. 1 Nisan'dan sonra partizanlık bitecek. Herkese eşit hizmet vereceğiz. Talimatı, 1 kişiden değil, 16 milyon İstanbulludan alacağız. Siz 1 gün çalışıp sandıklara sahip çıkın, ben 5 yıl size hizmet edeyim" dedi

"BU ŞEHRİ YÖNETEN KİŞİ, BU ŞEHRİN DEĞERİNİ BİLMELİ"

İmamoğlu, daha sonra Halkalı'da Caferi vatandaşlarla buluştu. Zeynebiye Camii yakınında bulunan bir kahvehanede toplanan vatandaşlara konuşan İmamoğlu, "İstanbul, renkliliği ve çeşitliliği ile memleketin her bölgesinden gelip, yaşama tutunduğu bir şehir. Sizin varlığınız, bu şehir için önemli bir renklilik, değer, vicdan, ahlak ve zenginliktir. Bunun kıymetinin ve değerinin bilincinde olan bir kişiyim. Bu şehri yöneten kişi, bu şehrin değerini bilmeli ve herkese eşit mesafede olmalı. Hoş görüsü ve toleransı en üst seviyede olmalıdır. Ben, gönlüyle, vicdanıyla ve ahlakıyla buna hazır bir insan olduğumu belirtmek isterim. Kendim hakkımda çok fazla cümle kuramam, bu kibre girer ama iddialıyım ki böyle bir fıtrata sahip bir insanım" dedi.

"AŞINIZDA BİR TUZU OLMAK İSTEYEN BİR İNSANIM"

İmamoğlu, "Acıları çeken ve hisseden insanların vicdan derinliği, insanlara olan içtenliği ve samimiyet derinliği daha bir başka. Bazen insanların fütursuzluğu, ağzından çıkanı kulağının duymaması, birbirlerini kırıp dökmesi, bazen insanları yok sayarak yola devam etme modeli, hatta siyasette kazanmak için her şey mubahtır anlayışına karşı, sizin o derin vicdanınıza, adalet duygunuza bence bu tür siyasetçilerin dönem dönem başvurması lazım. Sizi dinlemesi lazım. İnanç dünyası masamızda sizden de bir kişi mutlaka yer alacak. İnançların temsilcilerinin bakış açılarını hissettirdikleri ve anlattıkları, bazen de biz yöneticilere haddimizi bildirdikleri bir masamız olacak. Farklı inanç gruplarından insanların oluşturduğu bir demokrasi masası kuracağız. Bu masayla beraber hatalarımızı en aza indireceğiz. İnsanlarına eşitliği, adil olmayı, vicdanlı ve ahlaklı olmayı hissettiren bir yönetim anlayışı, İstanbul'a derin bir huzur ortamı temin edecektir. Bu huzur ortamı Türkiye'ye de yansır. Bu şehrin kendi imkanları da var, bütçesi de var. Paranızı kollamayan, düşünmeyen, ona gözü gibi bakmayan, kamu hukukunu dinlemeyen, bir kişinin lafını dinleyen anlayış çuvallamıştır. O anlayış iflas etmiştir. Biz, bunun tam tersi bir anlayışı temsil ediyoruz. Aşınızda bir tuzu olmak isteyen bir insanım" diye konuştu.

Kaynak: DHA