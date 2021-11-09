İmamoğlu'ndan dava açıklaması

"YANLIŞ BİR ALGIYLA HAREKET ETMİŞLERDİR"

İBB Başkanı olarak İmamoğlu'nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülen ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istenen dava ile ilgili sorulan soruya cevap verdi.

"İŞİMİZE MÜDAHALEDİR"

" Çevre Şehircilik Bakanımızı bu konuda aradım. Biz Mayıs ayından beri müsilaj meselesinde oluşturduğumuz masada alınan her kararı ve alınacak her kararı istişare ederek yol yürüdüğümüzü ve sıkı bir centilmenlikle bu sürecin işlediğini kendilerine aktardım. Alınan bu kararla ilgili ne tek bir kelime konuşulduğunu ne tek bir sürecin tartışıldığını hatırlamıyorum dedim. Zaten kendisi de hatırlamıyor. Kendileri bu konudaki alınan kararın masumiyetinden bahsetti. Ben masum olmadığını düşünüyorum dedim kendilerine. Bir genel müdürlerini bu konuda görevlendirdiler. Biz de teknik arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bir araya gelecekler ama tümden yanlıştır. Yani Marmara'nın müsilajı ile Adalar'daki planın ne alakası var? Bunun hemen düzeltilmesi gerekir. Müsilaj meselesiyle ilgili kurulan Bilim Kurulu bizim Büyükşehir Belediyemizin teknik ve idari heyetleri orada bulunan bütün idari heyetler, rektörler, sanayi kuruluşları, bakan yardımcıları, bakanlar konuşulan her şeye muhataplar. Yedi tane belediye başkanı. Ben Marmara Belediyeler Birliği Belediye Başkanı'nı da aradım. Böyle bir şey konuşuldu mu dedim. O da konuşulmadı dedi. Tümüyle bu karar hukuksuzdur, adil değildir. İşimize müdahaledir. Yani tesadüf müdür bilemem ama şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yıllardır on, on beş yıldır, yirmi yıldır plansız duran Adalar'ın iki yıldır katılımcı bir modelle hazırlanmış 1/ 5000 'lik planları da mecliste komisyonda. Böylesi bir dönemde durup dururken böyle bir kararı almayı kamuoyuna hiçbir şekilde anlatamazlar. Doğru bir karar değildir. Umarım birilerinin hatasıdır ve o hatayı düzeltmek de elbette ki başta da bakanımıza ve Cumhurbaşkanlığı yetkililerine düşer. Biz bu konuda bu kararın düzeltilmesi için gerekenin yapılması İstanbul halkı adına umuyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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