İSTANBUL-İMAMOĞLU: HER ŞEY TAMAMLANACAK ARAÇLARIMIZ HAYATA GEÇECEK İMAMOĞLU: (Elektrikli araçlar) HER ŞEY TAMAMLANACAK ARAÇLARIMIZ HAYATA GEÇECEKSemih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Uğur CAN - / İSTANBUL, (DHA)Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından elektrikli araçların kullanılmasına karar verilmişti.

İSTANBUL-İMAMOĞLU: (Elektrikli araçlar) HER ŞEY TAMAMLANACAK ARAÇLARIMIZ HAYATA GEÇECEK Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Uğur CAN -/ İSTANBUL, (DHA) Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından elektrikli araçların kullanılmasına karar verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da elektrikli araçların test edilmesi için bu sabah Büyükada'ya gitti. Adalar Kaymakamlığı, araçların tescilinin olmadığını belirtirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her şey tamamlanacak ve araçlarımız hayata geçecek" şeklinde konuştu. Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından elektrikli araçların kullanılmasına karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu elektrikli araçların test edilmesi için bu sabah Büyükada'ya geldi. İmamoğlu, Adalar Belediyesi'ni ziyareti sonrası elektrikli araç park ve şarj istasyonu atölye alanına giderek, araç sürüşlerini başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu elektrikli araçla İSPARK at ahırlarına giderek inceleme yaptı. İmamoğlu Büyükada Rum Yetimhanesi'ni de ziyaret etti. "YENİ BİR ULAŞIM MODELİNE İHTİYAÇ DUYULDUĞUNA KARAR VERDİK" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz faytona karşıyız diye bir yola çıkışımız yok. Faytonla ilgili adalarda yürütülen süreçler hem toplumun vicdanını hem de adaların kalitesini ne kadar bozduğunu aslında bütün kamuoyu bilmektedir. Süreci toparladık ve burada yeni bir ulaşım modeline ihtiyaç duyulduğuna karar verdik" diye konuştu. "HER ŞEY TAMAMLANACAK VE ARAÇLARIMIZ HAYATA GEÇECEK" Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaymakamlığın kararıyla ilgili, "Yolda söylediler ama dediğim gibi karayollarına uygun değil vs. bir bilgi eksikliği var. Çünkü biz kararla tüm yolları yaya yolu ilan ettik. O yollara uygun araçlar. Keşke kaymakam bey aramızda olsaydı. Her şey tamamlanacak ve araçlarımız hayata geçecek. Valimizle de dün görüştüm. Süreçle ilgili bilgi verdim. Pazartesi günü tekrar bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu. Kaynak: DHA