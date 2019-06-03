İSTANBUL- İMAMOĞLU AİLE FERTLERİYLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde ailesi ve yakın dostlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Aile üyeleri iftar sonrası yarın yeni yaşına girecek olan İmamoğlu'na erken doğum günü kutlaması yaptı.

Ekrem İmamoğlu, aile fertleri ve yakın dostlarıyla Beylikdüzü'nde bulunan bir lokantada iftar yemeği yedi. Yemekten sonra basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, "Son geceyi ailemle geçirmem gerektiğine yönelik bir karar vermiştim. Güzel de oldu, en azından bir miktar soluklandık. Orucumuzu açtık. Allah kabul etsin. Yarın Ramazan Bayramı, Bayramınızı tebrik ediyorum. Herkes adına, milletimiz adına ve tüm İslam alemi adına duaların kabul olduğu, iyiliğin ve kardeşliğin hakim olduğu bir bayram olmasını temenni ediyorum." dedi.

"RAKİBİMLE EKRAN'DA İSTANBUL'U KONUŞMAK İSTERİM"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile televizyonda ortak yayın yapılması sorulan İmamoğlu, "Görüşmeleri arkadaşlarım yapacaklar. Biz bu konuda çok netiz. Bu sürecin 31 Mart öncesi de olması konusunda taleplerimiz oldu. Rakibimiz böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi. Sadece İstanbul konuşulursa şartlı evet denilmişti. Ben şartlı eveti kabul ediyorum. Sadece İstanbul'u konuşacağız. Başka ne konuşacağız ki. İstanbul'la ilgili konuşurken, İstanbul'la ilgili tezleri, komplo ve projelerle birlikte teorilerini de konuşmak zorundayız. 6 Mayıs'ta alınan yargı kararını ve son alınan yargı kararını konuşmak zorundayız. Ben hazırım. Ekran konusunda nasıl bir program olacağı konusunda danışmanlarımız bir araya gelerek bunu konuşacaklar. Bu çabamız milletimiz içindir. Neredeyse 17 yıl sonra tekrardan iki siyasi kimliğin görüştüğü, konuştuğu ve tartıştığı bir program yapacağız." diye konuştu.

AİLE FERTLERİNE DE BÜYÜK SORUMLUK YÜKLÜYORUM

İmamoğlu, aile fertleri ve dostlarına da yaptığı konuşmada desteklerini isteyerek, "İstanbul gibi büyük bir şehre belediye başkanı olmak büyük bir nimet. Bu ülke ve topraklara borcumu ödüyorum. Tüm ailemin de bu adanmışlığa katkı sunmasını diliyorum. Bana yakışmayacak, sıkıntıya sokacak davranışta bulunmadığım gibi burada olan aile fertlerim ve dostlarımın da benim aldığım sorumluluğun aynısını almasını kendi hayatlarınızda da yaşamasını istiyorum. Size de bu vesileyle büyük bir sorumluluk yüklemiş durumdayım. Katılan tüm aile fertlerim ve dostlarıma şimdiden iyi bayramlar diliyorum." şeklinde konuştu.

ANNE BEN KAÇ YAŞINA GİRDİM?

İmamoğlu'nun yarın doğum günü olması sebebiyle aile fertleri iftar sonrası doğum günü pastası getirerek erken doğum günü kutlaması yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun, annesi Hava İmamoğlu'na 'Anne ben kaç yaşına girdim?' diyerek sorması aile arasında da kısa bir gülüşmeye sebep oldu. İmamoğlu kendisine getirilen üzerinde 'Her şey çok güzel olacak' yazılı kendi resminin bulunduğu pastayı çocuklarıyla birlikte kesti.

Kaynak: DHA