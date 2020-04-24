İstanbul ilk sahura davul sesleriyle uyandı
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Sultanbeyli, İstanbul, Haber

İstanbul ilk sahura davul sesleriyle uyandı

İstanbul ilk sahura davul sesleriyle uyandı İstanbul, Sultanbeyli'de vatandaşlar Ramazan Ayının ilk sahuruna davul sesleri ile uyandı.

24.04.2020 03:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 03:27
İstanbul ilk sahura davul sesleriyle uyandı

İstanbul ilk sahura davul sesleriyle uyandı

İSTANBUL - İstanbul, Sultanbeyli'de vatandaşlar Ramazan Ayının ilk sahuruna davul sesleri ile uyandı. Davul sesini duyan vatandaşlar evlerinin pencerelerine koşarak renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Sultanbeyli'de vatandaşlar Ramazan Ayının ilk sahuruna davul sesleri ile uyandı. Sokak sokak gezerek insanlara sahur vaktini haber veren davulcuları, uyanan insanlar evlerinin pencerelerinden izlediler.

Türk kültüründe ayrı bir yeri olan davulla sahura kalkma alışkanlığı Sultanbeyli'de devam ediyor. Davul sesi ile vatandaşları sahura kaldıran davulcular, eski bir geleneği günümüzde de sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca davul çalarak vatandaşları sahura kaldıran davulcular, bu yolla aile bütçesine katkı sağladıklarını belirttiler.

Sahur vakti davullarıyla sokaklara çıkarak maniler eşliğinde davul çalan ve vatandaşları sahura kaldıran Davulcular, Bu yılda Ramazan ayına kavuştuk. Allah'ımıza şükürler olsun. Kastamonu'dan Sultanbeyli'ne geldik. Davul çalarak Milletimizi sahura uyandırıyoruz. Bir yandan da davulla korona virüsünü kovalıyoruz" diye konuştu.

İstanbul ilk sahura davul sesleriyle uyandı

Kaynak: İHA

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