İSTANBUL-İleri yaştakilerin evlerine berber hizmeti İleri yaştakilerin evlerine berber hizmetiİSTANBUL, (DHA) - Eyüpsultan Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için eve berber hizmeti veriyor.

İleri yaştakilerin evlerine berber hizmeti

İSTANBUL, (DHA) - Eyüpsultan Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için eve berber hizmeti veriyor.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan hastalık, yaşlılık, ekonomik sorunlar nedeniyle evlerinden çıkamayıp berbere gidemeyen ihtiyaç sahiplerine evlerinde berber hizmeti sunuyordu.

KORONAVİRÜS SEBEBİYLE ARA VERİLEN HİZMET YENİDEN BAŞLADI

Normalleşme süreci kapsamında bir süre önce berberler hizmet vermeye başladı. Ancak 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle berbere gidemiyor. Bu duruma çözüm için Eyüpsultan Belediyesi, ileri yaştaki vatandaşların evine berber götürüyor.

Koruyucu giysi ve maskeyle evlere giden berber, her tıraş öncesi ekipmanları dezenfekte ediyor.

Eyüpsultan'da yaşayan 86 yaşındaki Hüseyin Yüksek ile 65 yaşındaki felçli hasta olan Şükrü Başaran, Eyüpsultan Belediyesi ekiplerine memnuniyetlerini dile getirirken, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e de teşekkür ettiler.

Özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ileri yaştaki vatandaşlar berber hizmeti karşısında çok mutlu olduklarını dile getirdi.Tıraş sonrasında 65 yaş üstü vatandaşlara Bayram çikolatası ve maske hediye edildi.

Kaynak: DHA