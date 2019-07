İstanbul ile Lanzhou arasında eğitim anlaşması yapıldı

İSTANBUL Gedik Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi kapsamında Lanzhou Üniversitesi ile anlaşma imzaladı. Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu, "Bu anlaşma kapsamında karşılıklı eğitimler vermek, öğrenci ve akademisyen değişimi yapmak, ortak seminerler düzenlemek amacındayız. Temel önceliğimiz, her üniversitenin öğrenci ve akademisyenlerinin birbirlerini tanıyarak bundan sonraki iş birliklerinin daha sağlam zemine oturmasını sağlamak" dedi.

İstanbul Gedik Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti Lanzhou Üniversitesi arasında imzalanan bu anlaşma ile Lanzhou Üniversitesinden 16 öğrenci ve 4 öğretim üyesi 29 Temmuz -4 Ağustos tarihleri arasında üniversitede düzenlenen seminerlere katılacak. 'Küresel Politik Tartışma Forumu I' adıyla gerçekleştirilen ilk etkinlikte her iki ülkenin tanıtımı, eğitim programlarının karşılıklı değerlendirilmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinin tartışılması yapıldı. Projenin uzun soluklu olmasını dileyen İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, bu kapsamda birçok öğrenci ve akademisyenin değişim programlarına dahil olabilmesine, akademisyenlerin çeşitli araştırmalarda bir arada çalışabileceğine imkan tanınacağını ifade etti.

İKİLİ İLİŞKİLERİ ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Program hakkında bilgi veren rektör Prof. Dr. Zafer Utlu, "Çin'in gelişen ve dünyada söz sahibi olan bir ülke olduğunu düşünürsek bizim de ülke olarak ikili iş birliklerine çok önem vermemiz gerekiyor. Anlaşmanın birinci ayağı Çin'de gerçekleşti. Bugün burada ise ikinci ayağını gerçekleştiriyoruz. 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi kapsamında ikili ilişkilerimizi arttırmak için seminerler düzenliyoruz. Bu süreç 10 gün boyunca devam edecek ve her iki üniversiteden öğrenciler ve akademisyenler ortak konuşmalar gerçekleştirecek. Buradaki temel önceliğimiz, her üniversitenin öğrenci ve akademisyenlerinin birbirlerini tanıyarak bundan sonraki iş birliklerinin daha sağlam zemine oturmasını sağlamak" dedi.

ÜNİVERSİTEDEKİ ÖĞRENCİLER PROJEYE ÖZELLİKLE DAHİL EDİLDİ

Bu anlaşma için uzun zamandır hazırlık yaptıklarını ifade eden Lanzhou Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden Dr. Li Liang, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Aslında Türk ve Çin kültürleri birbirlerine oldukça yakın. Türkiye'yle olan ilişkiler özellikle son zamanlarda kültürel anlamda da gelişiyor. ve 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi de buna çok fazla yardımcı oldu. Buraya hem öğrencilerimizle hem de akademisyenlerimizle birlikte geldik. Gelecek sene de biz onları davet edeceğiz. Bu konuda devletler arasında yapılan projeler de çok önemli. Biz de buradan ilham alarak özellikle yükseköğrenimdeki gençleri projeye dahil ettik. Gençlerin var olması, bu projelerin daha derin ve daha uzun soluklu olmasını sağlayacaktır diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZ ÇİNCE ÖĞRENİYOR"

İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Süha Atatüre ise şöyle konuştu:

"Bir üniversitede gerçek üniversal eğitimin o programlanmış eğitimlerin dışında yaptığımız aktivitelerle oluştuğuna inanıyorum. dolayısıyla bu anlaşma önemli bir adım, bundan sonra birlikte yürüyeceğiz. üstelik bizim bölümümüzün ikinci dili Çince. Şu anda üçüncü sınıfa geçmiş öğrencilerimiz aslında Çinceyi orta düzeyde öğrenmiş durumda ve durum daha da gelişecek. Dolayısıyla üniversite öğrencisi demek, Türkiye'nin sınırlarını aşmış, donanımıyla küresel dünyaya açılabilen kişiler demektir. Biz üniversite olarak öğrencilerimizi bu seviyeye getirme çabasındayız."



Kaynak: DHA