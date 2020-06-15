İSTANBUL İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ'NDEN YENİ KARARLAR
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İSTANBUL İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ'NDEN YENİ KARARLAR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, eylem ve etkinliklere ilişkin alınan kararlar duyuruldu.

İSTANBUL İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ'NDEN YENİ KARARLAR
15.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:32

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, eylem ve etkinliklere ilişkin alınan kararlar duyuruldu.  

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, dün akşam saat 20.00'de Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplandı.Toplantıya ilişkin yapılan yazlı açıklamada, "Yazılı ve görsel medyada yer alan; bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının, insanların toplu olarak bir araya gelmelerine sebebiyet verecek eylem/etkinlik programları düzenleyeceklerine ilişkin haberler değerlendirilmiştir" denildi.Açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun da sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması gerektiği, aksi hallerde virüsün yayılımının hızlanarak, vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması nedeniyle vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı aşikardır." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Sivil Toplum Kuruluşlarının insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin geçici olarak ertelenmesi ile vatandaşların, meydanlarda, sokak ve caddelerde; sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesi, yan yana yürüyen vatandaşların sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri için uyarılmasına dair İl Hıfzıssıhha Meclisinin 16.03.2020 tarih 4 No.lu kararı ile 03.04.2020 tarih ve 20 No.lu kararının halen yürürlükte bulunduğu değerlendirilerek, içinde bulunduğumuz Haziran ayı sonuna kadar" alınan kararlar şöyle sıralandı:  1- Eylem/etkinlik programında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanması,2- İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesi,3- Olası provokatif eylemlerin ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla; hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel eylemlere katılmak için hareket edecek grupların, şehrimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanması,4- Başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere, ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesi,5- Park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesi,6- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerinbaşlatılması,

 


Kaynak: DHA

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