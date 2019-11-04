04.11.2019 11:04

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA