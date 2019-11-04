İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller...

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller...

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır.

04.11.2019 11:04
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü:

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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