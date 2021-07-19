İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban pazarında denetim
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban pazarında denetim

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban pazarında denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'na son bir gün kala kurban satış yerlerindeki denetimler de hız kesmeden devam ediyor.

Kurban Bayramı'na son bir gün kala kurban satış yerlerindeki denetimler de hız kesmeden devam ediyor. Bahçelievler'de bulunan kurban pazarında denetim yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü," Yaşı uygun olmayan hayvanlara çarpı işaretiyle işaretledik ve ayrı bir bölüme aldık. Vatandaşlara hayvanlarını valiliğin izin verdiği yerlerden almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da bulunan hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Türkiye'nin birçok noktasından gelen üretici ve satıcıların buluşma noktası olan pazarda kurbanlık satışları devam ederken, yetkililer de denetimlerine devam ediyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Bahçelievler'de bulunan kurban pazarında denetim yaptı. Valiliğin izin verdiği yerlerden kurbanlıklarının alınması gerektiğini belirten Karaca, hayvanların yaşlarını da kontrol etti. Ayrıca, kurbanlık hayvanları nasıl seçilmesi gerektiğin ve etinin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini anlattı.

Özellikle valilik tarafından izin verilen yerlerden kurbanın alınmasını ve o yerlerde kesilmesi gerektiğine dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Gözleri parlak mı, boynuzu kırık mı, kör mü kulaklarında bir problem var mı zaten biz yaş kontrollerini bu pazarda yaptık. Yaşı uygun olmayan hayvanlara çarpı işaretiyle işaretledik ve ayrı bir bölüme aldık. Onların satışına izin vermiyoruz. Sağlık durumuna da göreceli bir şekilde bakacaklar şüphelenirlerse de bizim arkadaşlarımızla iletişime geçebiliyorlar. Hayvanlarını valiliğin izin verdiği yerlerden almalarını tavsiye ediyoruz. Yine izinli yerlerde de kesimini yaptırmalarını ve profesyonel kasaplar tarafından kestirmelerini tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Eti büyük parçalar halinde koyarlarsa bozulur"

Kurbanlık etin nasıl saklanması gerektiği konusunda da bilgiler veren Müdür Karaca, "Eti bir süre dinlendirecekler oda sıcaklığında 3-4 saat. Akabinde küçük parçalar halinde dolaplarına yerleştirsinler. Büyük parçalar halinde koyduklarında merkez ısısına yaklaşmayacağı için içeriden bozulma başlayacak ve eti bozmuş olacağız" dedi.

Kurban satış yerine bebekleriyle birlikte gelen evli çift, çalıştıkları için kurban alımını son güne bıraksalar da satıcıyla pazarlık yapmayı ihmal etmedi ve bin 350 liralık küçükbaşı bin 250 liraya aldı.

"Çocuğumuzun ilk kurbanı"

Çalıştıkları için kurban alımını son güne bırakan çift, "Çocuğumuzun ilk kurbanı. Fiyatlar uygun. Her bütçeye uygun fiyatları var. Herkes gelip gönül rahatlığıyla alabilirler. İlk akika kurbanı olarak keseceğiz çocuğun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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