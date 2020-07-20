İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban pazarında denetim
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban pazarında denetim

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi Eyüpsultan'da bulunan kurban pazarında sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve kurban satışı için gerekli belgelere ilişkin denetim yaptı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban pazarında denetim
20.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:56

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi Eyüpsultan'da bulunan kurban pazarında sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve kurban satışı için gerekli belgelere ilişkin denetim yaptı.

Kurban Bayramı öncesi Eyüpsultan'da bulunan hayvan pazarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin birçok noktasından gelen üretici ve satıcıların buluşma noktası olan pazarda kurbanlık satışları devam ederken, yetkililer de denetimlere başladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetimlere eşlik ederek, korona virüs salgını kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımın ilişkin denetim yaptı. Karaca ayrıca, hayvanların küpe numaraları ile sağlık raporundaki uyumunu kontrol etti. Ayrıca, satıcılara sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar HASAG uygulamasından hayvanların bilgilerine ulaşabilir

Vatandaşlar, şüpheye düştükleri hayvanların küpe numarasını bakanlığın hayata geçirdiği HAYSAG uygulamasından öğrenebilecekler. Geçtiğimiz yıllarda da kullanılan uygulama hayvanlarla ilgili tüm bilgileri içeriyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, kene ile ilgili olarak "Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Bu konuda bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız" dedi.

"HAYSAG uygulamamız var kurbanlar ile alakalı her türlü bilgiye ulaşabilir"

Telefonlara indirilebilen HAYSAG uygulamasından vatandaşların hayvanlarla ilgili tüm bilgilere ulaşabileceklerini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "16 Temmuz itibarı ile kurban girişleri başladı. Bizde 7 gün 24 saat esasına göre yürüttüğümüz trafiğe geçiş ve İstanbul'a giriş kontrollerimizi 22 Haziran itibarı ile zaten sıkılaştırmıştık. Eyüpsultan ilçemizde bir pazardayız. Hayvanlarımız gelmiş. Köprüdeki kontrolün dışında birde burada girişte kontrol ediliyor hayvanlar. Hem veteriner raporları hem sağlık durumları pasaportları kontrol ediliyor. Pazara geldikten sonra da ekiplerimiz tarafından denetimleri devam ediyor. Biliyorsunuz Covid-19 gölgesinde bir bayram geçireceğiz. Hayvan sahipleri ve alışverişe gelen vatandaşların mesafeye dikkat etmeleri dezenfektan kullanmaları gerekiyor. Zaten dikkat ettiyseniz girişte de ateş ölçümü yapılıp 38 derecenin üstünde olan vatandaşların içeri alınmıyor. İçeriye giriş yapan sayısı belli bir seviyeye geldiği zaman bekletiliyor. Çıkış yeri farklı bir yer o şekilde dizayn edildi. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; kurban alırken hayvan ile alakalı bir şüpheleri olduğunda bizim HAYSAG diye bir uygulamamız var. Oraya küpe numarasını girdiklerinde, yaş, cinsiyet, sağlık durumu aşı durumu bütün bilgilere ulaşabilecekleri bir sistem. Hem bizim pazar veteriner hekimimizle de konuşabilirler" ifadelerini kullandı.

"Kene ile ilgili olarak ütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız"

Kurbanlık hayvanlarda kene var iddialarına cevap veren Karaca, "Kene ile ilgili olarak buraya gelen hayvanlarım tamamı veteriner sağlık raporu alan hayvanlardır. Yani bu demek oluyor ki il ve ilçe tarım müdürlüklerine gelir hayvanlar orada sağlık kontrolünden geçer, aşı kontrolü yapılır. Genel muayeneden geçirildikten sonra buraya gelirler. Hayvanın üzerinde kene geldi. Kene hayvandan sıçrayıp insana geçmez, bu konuda vatandaşlarımız rahat olsunlar. Bu konuda bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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