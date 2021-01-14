İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden hamsi denetimi
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden hamsi denetimi

14.01.2021 22:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:44

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 10 gün süreyle avlanması yasaklanan hamsi balığına yönelik denetim yaptı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 10 gün süreyle avlanması yasaklanan hamsi balığına yönelik denetim yaptı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ekipleri Sarıyer'den Karadeniz'e kadar olan bölgede denetimde bulundu.

Sarıyer'deki Sahil Güvenlik komutanlığından hareket eden ekipler, kaçak ve ruhsatsız balık avcılığı denetimine çıktı.

Tutulan balıkların boy ölçümleri de yapılan denetime ilişkin açıklamada bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, hamsi balığı avcılığının 10 gün süreyle yasaklandığını hatırlattı.

"Hamsi balığı avlayıp avlamadıklarına bakacağız"

Denetim kapsamında avlanan balıkları kontrol ettiklerini anlatan Karaca, "Denetimler için çıktık. Avladıkları balıklara baktık. Şu anda hamsi balığı avlamadıklarını gördük. Ama bu yeterli değil tabii ki. Avladıkları balıkların da asgari boyda olup olmadığının da kontrolünü yaptık. İstavrit balığımız 13 santim olması gerekirken normal boyutunda. Yine lüfer balığımızın da 18 santim olması lazım, o da normal. Bundan sonra da zaten birkaç tekneye daha çıkacağız. Hamsi balığı avlayıp avlamadıklarına bakacağız. Teknelerin ağlarını da belgelerini de kontrol edeceğiz." dedi.

Teknelere yasak avcılık yapması durumunda idari işlem uygulanacağını belirten Karaca, ihlalin 2 yıl içerisinde 3 kez tekrarı halinde teknelerin ruhsatına el konulduğunu söyledi.

Uygulama kapsamında denetlenen teknelerin kurallara uyduğu ve usulsüz avlanma yapmadığı görüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden hamsi denetimi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden hamsi denetimi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden hamsi denetimi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden hamsi denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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