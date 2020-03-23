İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü, kent genelinde gıda denetimi yaptı
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Koronavirüs, Ahmet Yavuz, İstanbul, Güncel

İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü, kent genelinde gıda denetimi yaptı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaptıkları denetimler sonucunda bazı işletmelerde kişisel hijyene önem verilmediğini gördüklerini belirterek, "Bunda da, bazı uzmanların, 'Sağlıklı kişilerin maske takmasına gerek yok.' şeklindeki beyanatlarının etkili olduğunu gördük.

23.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:00
İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü, kent genelinde gıda denetimi yaptı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaptıkları denetimler sonucunda bazı işletmelerde kişisel hijyene önem verilmediğini gördüklerini belirterek, "Bunda da, bazı uzmanların, 'Sağlıklı kişilerin maske takmasına gerek yok.' şeklindeki beyanatlarının etkili olduğunu gördük. Gıda işletmelerinin, denetçilerin, görevlilerin de aynı doktorlar gibi maske takmasının önemli olduğunu anlattık. Çünkü, sürekli olarak birileri gidip geliyor ve birileriyle sürekli iletişim halindeler, bulaş kaynağı olmaları açısından bu önemli." dedi.

İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki gıda işletmelerinin koronavirüs salgını kapsamında aldığı tedbirleri denetledi.

İl Müdürü Karaca'nın katılımıyla yapılan denetimlerde, önlem almayan işletmelere gerekli bilgiler verilip, maskesi ve eldiveni olmayan çalışanlara maske, eldiven dağıtıldı.

Ekipler ayrıca, işletmeler için hazırladıkları "Gıda İşletmelerinde Kovid 19-Koronavirüs İçin Alınacak 10 Tedbir"in yer aldığı broşürleri dağıtarak, işletmelerin bu broşürleri asmalarını ve broşürde yer alan ikazlara uymalarını istedi.

Denetim çerçevesinde AA muhabirine bilgi veren Karaca, 81 ilde devam eden denetimlerin İstanbul'un tüm ilçelerinde hızlanarak sürdüğünü bildirdi.

Bilgilendirme tarzında başlanan denetimlerde, gıda satan işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığına, kişisel hijyene dikkat edip etmediklerine baktıklarını ve neler yapması gerektiği konusunda onları bilgilendirdiklerini aktaran Karaca, şunları söyledi:

"İşletmelere, personellerin hastalıklarına dikkat etmeleri gerektiğini, hasta olan personelin hemen izne ayrılması gerektiğini, eldiven-maske ve bone kullanımlarının önemli olduğunu belirttik. Dezenfeksiyon yapmalarını, elleri sürekli yıkamalarını, işletme girişlerinde hijyen paspası bulundurmaları gerektiğini anlattık. Ayrıca Müdürlüğümüzce bastığımız kovid-19'a karşı alınacak tedbirleri içeren broşürlerimizi dağıttık. Bazı işletmelerimizde kişisel hijyene önem verilmediğini, bunda da bazı uzmanların, 'Sağlıklı kişilerin maske takmasına gerek yok.' şeklindeki beyanatlarının etkili olduğunu gördük. Gıda işletmelerinin, denetçilerin, görevlilerin de aynı doktorlar gibi maske takmasının önemli olduğunu anlattık. Çünkü, sürekli olarak birileri gidip geliyor ve birileriyle sürekli iletişim halindeler, bulaş kaynağı olmaları açısından bu önemli."

"En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Gördükleri olumsuzlukları Alo 174'ten bizlere bildirsinler"

Karaca, işletmelerde bilincin belli seviyede oluştuğunun altını çizerek, satıcıların gıdaları saklama şekillerine dikkat etseler de kendi hijyenlerine pek dikkat etmediklerinin altını çizdi.

Bununla ilgili gerekli uyarıları yaptıklarını dile getiren Karaca, "Yarın ya da öbür gün tekrar takip denetimlerini yapacağız. Eğer takip denetimleri sonucunda hala kendi hijyen koşullarına dikkat etmezler ve vatandaşa virüs bulaştırmamak açısından gerekli tedbirleri almazlarsa idari para cezası uygulayacağımızı ve gerekli işlemleri yapacağımızı bildirdik. 7 bin TL civarında bir para cezası ile karşı karşıya kalabilirler." ifadelerini kullandı.

Karaca, İstanbul'un tüm ilçelerinde denetimlerin devam ettiğini, şu an bilgilendirme denetimlerine hız kattıklarını söyledi.

Tüketici tarafında, ürün tüketimi ile ilgili bazı yanlış bilgiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Karaca, "Mümkün olduğunca tüketicilere kapalı, paketli gıdalar almalarını öneriyoruz. Meyve-sebzeyi iyi yıkamalarını öneriyoruz. Paketli ürünlerde, paketleri yıkamaya, alkole yatırmaya, çamaşır suyuna yatırmaya gerek yok. Gıdadan bulaşmayla ilgili şu an bilimsel bir veri yok." uyarısında bulundu.

Karaca, denetimlere devam edeceklerini bildirerek, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Gördükleri olumsuzlukları Alo 174'ten bizlere bildirsinler." çağrısında bulundu.

İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü, kent genelinde gıda denetimi yaptı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü, kent genelinde gıda denetimi yaptı

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