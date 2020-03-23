SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü, kent genelinde gıda denetimi yaptı - Ekonomi
Koronavirüs, Ahmet Yavuz, İstanbul, Ekonomi

İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü, kent genelinde gıda denetimi yaptı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaptıkları denetimler sonucunda bazı işletmelerde kişisel hijyene önem verilmediğini gördüklerini belirterek, "Bunda da, bazı uzmanların, 'Sağlıklı kişilerin maske takmasına gerek yok.' şeklindeki beyanatlarının etkili olduğunu gördük.

23.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:54
İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü, kent genelinde gıda denetimi yaptı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaptıkları denetimler sonucunda bazı işletmelerde kişisel hijyene önem verilmediğini gördüklerini belirterek, "Bunda da, bazı uzmanların, 'Sağlıklı kişilerin maske takmasına gerek yok.' şeklindeki beyanatlarının etkili olduğunu gördük. Gıda işletmelerinin, denetçilerin, görevlilerin de aynı doktorlar gibi maske takmasının önemli olduğunu anlattık. Çünkü, sürekli olarak birileri gidip geliyor ve birileriyle sürekli iletişim halindeler, bulaş kaynağı olmaları açısından bu önemli." dedi.

İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki gıda işletmelerinin koronavirüs salgını kapsamında aldığı tedbirleri denetledi.

İl Müdürü Karaca'nın katılımıyla yapılan denetimlerde, önlem almayan işletmelere gerekli bilgiler verilip, maskesi ve eldiveni olmayan çalışanlara maske, eldiven dağıtıldı.

Ekipler ayrıca, işletmeler için hazırladıkları "Gıda İşletmelerinde Kovid 19-Koronavirüs İçin Alınacak 10 Tedbir"in yer aldığı broşürleri dağıtarak, işletmelerin bu broşürleri asmalarını ve broşürde yer alan ikazlara uymalarını istedi.

Denetim çerçevesinde AA muhabirine bilgi veren Karaca, 81 ilde devam eden denetimlerin İstanbul'un tüm ilçelerinde hızlanarak sürdüğünü bildirdi.

Bilgilendirme tarzında başlanan denetimlerde, gıda satan işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığına, kişisel hijyene dikkat edip etmediklerine baktıklarını ve neler yapması gerektiği konusunda onları bilgilendirdiklerini aktaran Karaca, şunları söyledi:

"İşletmelere, personellerin hastalıklarına dikkat etmeleri gerektiğini, hasta olan personelin hemen izne ayrılması gerektiğini, eldiven-maske ve bone kullanımlarının önemli olduğunu belirttik. Dezenfeksiyon yapmalarını, elleri sürekli yıkamalarını, işletme girişlerinde hijyen paspası bulundurmaları gerektiğini anlattık. Ayrıca Müdürlüğümüzce bastığımız kovid-19'a karşı alınacak tedbirleri içeren broşürlerimizi dağıttık. Bazı işletmelerimizde kişisel hijyene önem verilmediğini, bunda da bazı uzmanların, 'Sağlıklı kişilerin maske takmasına gerek yok.' şeklindeki beyanatlarının etkili olduğunu gördük. Gıda işletmelerinin, denetçilerin, görevlilerin de aynı doktorlar gibi maske takmasının önemli olduğunu anlattık. Çünkü, sürekli olarak birileri gidip geliyor ve birileriyle sürekli iletişim halindeler, bulaş kaynağı olmaları açısından bu önemli."

"En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Gördükleri olumsuzlukları Alo 174'ten bizlere bildirsinler"

Karaca, işletmelerde bilincin belli seviyede oluştuğunun altını çizerek, satıcıların gıdaları saklama şekillerine dikkat etseler de kendi hijyenlerine pek dikkat etmediklerinin altını çizdi.

Bununla ilgili gerekli uyarıları yaptıklarını dile getiren Karaca, "Yarın ya da öbür gün tekrar takip denetimlerini yapacağız. Eğer takip denetimleri sonucunda hala kendi hijyen koşullarına dikkat etmezler ve vatandaşa virüs bulaştırmamak açısından gerekli tedbirleri almazlarsa idari para cezası uygulayacağımızı ve gerekli işlemleri yapacağımızı bildirdik. 7 bin TL civarında bir para cezası ile karşı karşıya kalabilirler." ifadelerini kullandı.

Karaca, İstanbul'un tüm ilçelerinde denetimlerin devam ettiğini, şu an bilgilendirme denetimlerine hız kattıklarını söyledi.

Tüketici tarafında, ürün tüketimi ile ilgili bazı yanlış bilgiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Karaca, "Mümkün olduğunca tüketicilere kapalı, paketli gıdalar almalarını öneriyoruz. Meyve-sebzeyi iyi yıkamalarını öneriyoruz. Paketli ürünlerde, paketleri yıkamaya, alkole yatırmaya, çamaşır suyuna yatırmaya gerek yok. Gıdadan bulaşmayla ilgili şu an bilimsel bir veri yok." uyarısında bulundu.

Karaca, denetimlere devam edeceklerini bildirerek, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Gördükleri olumsuzlukları Alo 174'ten bizlere bildirsinler." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

13 maddelik koronavirüs paketi! 'Salgın süresince çift maaş alsınlar' Ekonomi
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Ekonomi
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Ekonomi
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 5 oldu Ekonomi
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 5 oldu
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor Ekonomi
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Ekonomi
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak
Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Angela Merkel Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin James Bond Seda Akgül Rita Wilson Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Ünal Karaman Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Fransa Almanya
Şu an buradasınız: İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü, kent genelinde gıda denetimi yaptı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 14:42:48. #1.14#
title