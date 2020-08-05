İSTANBUL İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA GETİRİLEN ALİ AHMET GÜRGÜL GÖREVİNE BAŞLADI
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İSTANBUL İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA GETİRİLEN ALİ AHMET GÜRGÜL GÖREVİNE BAŞLADI

İSTANBUL İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner'in emekliliğe ayrılması ile bu göreve getirilen hakim Ali Ahmet Gürgül, yemin ederek görevine başladı.

İSTANBUL İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA GETİRİLEN ALİ AHMET GÜRGÜL GÖREVİNE BAŞLADI
05.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:43
İSTANBUL İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner'in emekliliğe ayrılması ile bu göreve getirilen hakim Ali Ahmet Gürgül, yemin ederek görevine başladı. İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen devir teslim törenine, emekli olan İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, yeni İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Ahmet Gürgül, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı, CHP'yi temsilen Avukat Turgay Keskin, AK Parti'yi temsilen Avukat Mehmet Kırmızı katıldı.

Öner'in emekliliği nedeniyle bu göreve başlayacağını söyleyen Ali Ahmet Gürgül, "İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na getirilmem nedeniyle yemin töreni icra edeceğiz" dedi. Gürgül, ardından yemin ederek görevine başladı. Emeklilik nedeniyle İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevi sona eren Ziya Bülent Öner, 1977 yılında hakimlik hayatına başladığını belirterek, meslek hayatı boyunca çeşitli ilçe seçim kurulu başkanlıklarında görev yaptığını söyledi.

'YENİLENEN İSTANBUL SEÇİMLERİNDE İL BAŞKANI UNVANIYLA GÖREV YAPTIM'

İstanbul'da da 10 yılı aşkın süre ilçe seçim kurulu başkanlıkları yaptığını söyleyen Öner, "Kıdem sırası itibariyle İstanbul İl Seçim Kurul Başkanlığı'na getirildim. 17 Mayıs 2019 tarihinde beri bu görevi yürütüyordum. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bu unvanla görev aldım. 1 Ağustos 2020 itibariyle yaş haddinden emekli olmam sonucu seçim görevlerim sona ermiştir. İl Başkanlığını değerli meslektaşım Ahmet Gürgül beye devretmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kendisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YENİ BAŞKAN ESKİ BAŞKANA PLAKET VE ÇİÇEK VERDİ

Yeni İl Seçim Kurulu Başkanı Gürgül, emekliliği nedeniyle bu görevden ayrılan Öner'e plaket ve çiçek verdi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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