İstanbul İl Sağlık Müdüründen Şişli Etfal Hastanesi Açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, "Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir satış veya devir söz konusu değil. Burası Sağlık Bakanlığının arazisi. Sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz.

İstanbul İl Sağlık Müdüründen Şişli Etfal Hastanesi Açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, "Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir satış veya devir söz konusu değil. Burası Sağlık Bakanlığının arazisi. Sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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