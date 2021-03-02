İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: YÜKSEK RİSKLİ GRUPTAYIZ, SALGIN BİTMEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: YÜKSEK RİSKLİ GRUPTAYIZ, SALGIN BİTMEDİ

02.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:54
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: YÜKSEK RİSKLİ GRUPTAYIZ, SALGIN BİTMEDİ

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Memişoğlu, "Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız. Aman Dikkat! Öğrencimize, yaşlımıza, esnafımıza, vatandaşımıza Güveniyoruz. Şimdiye kadar gösterdikleri özveriye bundan sonra gösterecekleri hassasiyete çok teşekkürler" ifadelerini kullandı 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: YÜKSEK RİSKLİ GRUPTAYIZ, SALGIN BİTMEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 09:54:52. #1.14#
title