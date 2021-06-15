İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'dan vatandaşlara aşı çağrısı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yarın için 484 bin 483 aşı kapasitesiyle randevuları açtıklarını belirterek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yarın için 484 bin 483 aşı kapasitesiyle randevuları açtıklarını belirterek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Prof. Dr. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın için 484.483 aşı kapasitesi ile randevularımızı açtık, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ne kadar talep, o kadar aşı. Maşallah. Haydi İstanbul rekora..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük