İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu açıkladı! İstanbul'da koronavirüs salgınında son durum!

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin hizmet vermeye devam edeceği yeni binasının açılış töreni gerçekleştirildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, açılış töreninde İstanbul genelindeki korona virüs durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 15 gündür korona virüs ile alakalı sayısal anlamda bir artış olmamakla birlikte Anadolu'da vakaların yükseldiği illerden İstanbul'a bir yansıma olacağını öngörüyoruz" dedi.

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için yapılan yeni bina hizmete açıldı. Hastanenin açılış törenine Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Hastane Başhekimi Dt. Bilgehan Doğru ve sağlık çalışanları katıldı.

Programa katılım sağlayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu il genelinde korona virüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DA ARTIŞ YOK"

Açılış töreni öncesi konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "Dünyada örneği olmayan bir filyasyon ekibi ile korona virüs sürecinde hem evde hem de hastanede destek veren sağlıkçılara yardımcı olan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Korona virüs sürecinde Türkiye dünya ülkeleri arasında en iyi sağlık hizmeti sunduğunu kanıtladı. 19 yıldır Türkiye'de hem altyapı hem de personel açısından hastanelerin iyileşmesini sağlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İstanbul'da Covid süresince 8 bin yataklı 8 tane hastaneyi vatandaşların hizmetine Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sunduk. Sosyal mesafe maske ve aşıdan başka bir şansımız yok. İstanbul'da yaklaşık 15 gündür korona virüs ile alakalı sayısal anlamda bir artış olmamakla birlikte Anadolu'da vakaların yükseldiği illerden İstanbul'a bir yansıma olacağını öngörüyoruz. Olmamasını temenni ederken herhangi bir olumsuzluk durumunda ise siz sağlık çalışanlarımız ve imkanlarımız dahilinde duruma müdahale edebileceğimizi biliyoruz" diye konuştu.

"KİRADAN KURTULARAK KAMU YARARINI TASARRUFTA BULUNDUK"

Hastane alanın yürütülen çalışmalar sonrası daha geniş bir alana sahip olduğunu belirten Dt. Bilgehan Doğru, "5 ay içerisinde çalışmalarını tamamladığımız hastanemizi mevcut imkanlarla yeni bir hale getirdik. Önceki binamıza vermiş olduğumuz yüksek kira maliyetinden de kurtularak kamu yararına tasarrufta bulunmuş olduk. Daha öncesinde toplam kapalı alanımız 2 bin 755 metrekare iken şu anda iki katına çıkmış bulunmaktadır. Bahçemiz ile birlikte toplam kullanım alanımız ise 25 bin metrekareyi bulmuştur. Ben emeği geçen herkese ve bizi bugün de yalnız bırakmayan İstanbul İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri