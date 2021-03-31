İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu AA'yı ziyaret etti
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu AA'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu AA'yı ziyaret etti

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

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Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

AA İstanbul Ofisi'ndeki ziyarette, Memişoğlu ile AA İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Coşkun, Memişoğlu'na AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Coşkun, Memişoğlu'na, 2020'de Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerin yer aldığı AA almanağını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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