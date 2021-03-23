İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aman dikkat
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İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aman dikkat

23.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:51
İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aman dikkat

Melike YAZGILI İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat" açıklamasını yaptı.

Melike YAZGILI İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,  "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat" açıklamasını yaptı.

Memişoğlu sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Kemal Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım..." dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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