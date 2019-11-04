İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık...
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu 80'inin taburcu olduğunu 28'inin ise gözlem altında tutulduğunu açıkladı.
04.11.2019 18:34
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu 80'inin taburcu olduğunu 28'inin ise gözlem altında tutulduğunu açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA