İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Milli İrade Milli Para" paneli düzenledi

17.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:30

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında, "Milli İrade Milli Para" konulu panel düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12-18 Aralık arasında kutlanan hafta kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Hafta dolayısıyla öğrencilerin coğrafi işaretleri öğrenmeleri ve Türkiye'de üretilerek yurt dışına satılan ürünleri tanımaları için yapılan etkinlikler ile veli bilgilendirme toplantılarında, tarımdan sanayiye kadar her alanda büyük önem taşıyan yerli üretimin önemi vurgulanıyor.

Yerli ürünler ve üretimle ilgili film, belgesel, animasyon, tiyatro gösterimleri, sergiler, marka, patent ve faydalı model sahibi olma şartları ve önemi konularında konferanslar düzenleniyor.

Ayrıca okullarda bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında devlet kurumları ya da Türk vatandaşlarınca geliştirilen bilim ve teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı "Biz Başardık" köşeleri oluşturuluyor.

Etkinliklerle, yerli malı üretimi, kalitesi ve kaynakların etkili kullanımına dair bilincin küçük yaşlardan itibaren oluşturulması ve tasarruflu olmanın toplumun tümünde içselleştirilerek bir yaşam tarzı haline getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar "Yerli Malı Haftası" etkinlikleriyle sınırlı kalmayacak

Bu kapsamda, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde, moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın yürüttüğü "Milli İrade Milli Para" başlıklı panel düzenlendi.

Panele, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Murat Ferman ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan katıldı.

Tüketimden ziyade üretim odaklı düşünmenin vurgulandığı panelde, toplumu refaha, ülkeyi ise ekonomisi daha güçlü bir geleceğe taşıyabilmek için öğrencilerde yerli malı üretim ve kullanımı bilincinin küçük yaşlardan itibaren oluşturulması gerektiği üzerinde duruldu.

Panelde konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, devletleri dünya sahnesinde etkili kılan önemli unsurların başında ekonomi ve gelişmişlik düzeylerinin geldiğini ifade etti. Yazıcı, yerel üretimde aktif rol oynayan, kendi kendine yetebilen, uluslararası pazara ürün ve teknoloji sunabilen ülkelerin devletler arasında söz sahibi olduğuna işaret etti.

Ülke kaynaklarında tasarruflu olma konusuna da değinen Yazıcı, yerli malı üretiminin kalitesini artırmanın, kullanımını teşvik etmenin, bu amaca yönelik yeni yol ve yöntemler bulmanın önemli olduğunu vurguladı.

Levent Yazıcı, yerli üretim ve yerli tüketimin önemine dair çalışmaların sadece "Yerli Malı Haftası" etkinlikleriyle de sınırlı kalmayacağının altını çizdi.

Yazıcı, bu kapsamda yıl boyunca okullarda saha gezileri, film, belgesel, animasyon gösterimleri, tiyatro, seminer, söyleşi, yarışma ve sergi gibi etkinliklerle hem öğrenciler hem de vatandaşlarda farkındalık oluşturulmaya devam edileceğini belirtti.

Kaynak: AA