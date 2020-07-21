İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz Ayasofya'da incelemelerde bulundu
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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz Ayasofya'da incelemelerde bulundu

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Ayasofya Camii'nde yapılan hazırlıkları inceledi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz Ayasofya'da incelemelerde bulundu
21.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:17

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Ayasofya Camii'nde yapılan hazırlıkları inceledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. Camii çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, hazırlıkların tüm hızıyla ve eksiksiz bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

"Ayasofya'da Cuma namazı en güzel şekilde eda edilecek"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Hazırlıklar sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tarihe ve takvime uygun bir şekilde ve büyük bir hassasiyetle uzmanlar nezaretinde Ayasofya'nın hukuksal, tarihsel, kültürel, dini ve mimari değerleri gözetilerek büyük bir hassasiyetle devam ediyor. 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'da Cuma namazı en güzel şekilde ve dünyaya armağan edilecek güzel bir fotoğrafla eda edilmiş olacak" dedi.

"Figürler, perdeleme sistemiyle namaz vakitlerinde kapanacak"

"Figürler, perdeleme sistemiyle namaz vakitlerinde kapanacak" diyen Yılmaz, "Biz Fatih'in uygulamalarından ve asırlardır devam eden uygulamalardan şunu biliyoruz. Bugün olmayıp o zaman var olan bazı figürler aynı şekilde muhafaza ediliyor. Daha çok kıble tarafında bir düzenleme yapılıyor. 18. yüzyılın ortalarına kadar bu böyle devam ediyor. Şimdiki uygulama ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları ve talepleri doğrultusunda büyük bir hassasiyetle sürdürülüyor. Bazı uygulamalar var. Figürler, perdeleme sistemiyle namaz vakitlerinde kapanacak. Namaz vaktinden sonra açılacak. Bu konuda da son derece gelişmiş bir teknoloji. Çok örnek bir uygulamaya imza atılıyor. Bu uygulamalar yapılırken de Ayasofya'ya en ufak zarar ve hasarın verilmemesi ana ilke ve esas olarak benimsenmiş durumda. Ayasofya özelinde insanlığa ve dünyaya bu tür dönüşümler yapılırken binanın nasıl korunduğu, eserin nasıl muhafaza edildiğine dair örnek bir uygulamayla sesleneceğiz" şeklinde konuştu.

"Ayasofya'nın depolarında bulunan bütün eserleri kayıt altına aldık"

Konuşmasına devam eden Yılmaz, "İddialara baktığım zaman ortada bir iddia var fakat ispat yok. Ne çalınmış ne zaman çalınmış ve şu anda nerede. Buna dair hiçbir veri yok sadece tahmin var. Tarih ve hüküm tahminler üzerinden verilemez, hakikatler üzerinden verilir. Eserlerin bir kısmı depoya kaldırılıyor. Bir kısmı ise farklı müzelere, camilere ve kurumlara emanet olarak gönderiliyor. Bunların elimizde belgeleri var kayıtları var. Nerede ne olduğunu biliyoruz. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Ayasofya'nın depolarında bulunan bütün eserleri kayıt altına aldık. Diğer bildiğimiz yerlerde neler olduğunu biliyoruz. Bakım ve onarımlarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Bakanımızın takibiyle Ayasofya'ya ait nerede ne varsa hepsini inceliyoruz. Bunları toparlayıp bir araya getireceğiz. Ayasofya'da değerlendirilmesi uygun görülenler Ayasofya'da değerlendirilecek. Ayasofya'da değerlendirilemeyecekler ise doğrudan Ayasofya ile ilgili veya Ayasofya müzeye çevrilince Anadolu'dan ve farklı yerlerden Ayasofya'nın depolarına getirilen Roma-Bizans dönemine ait eserler var. Bunlar yeni müze binamıza, Tapu ve Kadastro binasında ziyarete açılacak. Böylece Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi hem ülkemize hem de insanlığa yeni bir müze, kültür hazinesi ve şimdiye kadar göremediğimiz Ayasofya'ya ait pek çok objenin ve eserin görülme imkanını da sağlamış olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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