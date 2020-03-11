İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları neticesinde 2015 yılında terör... İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları neticesinde 2015 yılında terör örgütüne katılan 'Miran Diren' kod adlı Hasan Dere isimli örgüt mensubu, bugün Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları neticesinde 2015 yılında terör örgütüne katılan 'Miran Diren' kod adlı Hasan Dere isimli örgüt mensubu, bugün Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 58'e yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İHA