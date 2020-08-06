İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otobüs ve taksileri denetledi
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otobüs ve taksileri denetledi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni genelge kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otobüs ve taksileri denetledi
06.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:15

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni genelge kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi. İstanbul girişinde şehirler arası ve şehir içi otobüs, taksi ve otomobilleri durduran ekipler vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca 201 Jandarma Asayiş, 40 Motosikletli Asayiş/Trafik, 62 Jandarma Trafik Timi olmak üzere toplam 303 tim ve 4 bin 376 personel ile korona virüs denetimleri yapıldı. Eyüpsultan Odayeri Işıklar kavşağında yapılan denetimlerde şehirler arası ve şehir içi otobüs, taksi ve otomobillerdeki vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uyup uymadığı kontrol edildi.

"Maske anormal geliyor ama günde bin tane de vaka çıkıyor"

Denetimlerde aracı durdurulan ve kontrol edilen taksi sürücüsü Hidayet Nurel, "Biz 3 kişiden fazlasını, 4 kişi kesinlikle almıyoruz. Araçta dezenfektan, kolonya, eldiven var. Duraktaki bütün araçların aynı şekilde kontrolünü yapıyoruz. Belediyeler de 3-5 günde bir dezenfektesini yapıyor. Yolcum Danimarka'ya gidiyordu otelden aldım. Maskesi yoktu. Maskeyi ben verdim. 'Biz ufak bir ülkeyiz, biz de fazla vakaya rastlanmadı. Maske bize anormal geliyor' dedi. Anormal geliyor ama günde bin tane de vaka çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Denetimlerde ayrıca sürücülere yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmaları, araç kullanırken kesinlikle cep telefonu kullanmamaları, uykusuz ve yorgun trafiğe çıkmamaları hususları da hatırlatıldı. Denetimlerde ayrıca drone ve narkotik dedektör köpeği de kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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