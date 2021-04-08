İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Edirnekapı Polis Şehitliği'ni ziyaret etti
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Edirnekapı Polis Şehitliği'ni ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Edirnekapı Polis Şehitliği'ni ziyaret etti

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü etkinleri kapsamında Edirnekapı Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü etkinleri kapsamında Edirnekapı Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı polis şehitliğinde bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile eşi Meryem Aktaş ve şehit yakınları katıldı. Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi. İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve eşi Meryem Aktaş şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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