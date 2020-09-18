İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş Üsküdar sahilde asayiş uygulamasına katıldı İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş Üsküdar sahilde asayiş uygulamasına katıldı Megakent İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş Üsküdar sahilde asayiş uygulamasına katıldı

İSTANBUL - Megakent İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleştirilen uygulamanın Üsküdar ayağına İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ta katıldı. Aktaş, sahildeki vatandaşlarla sohbet ederek koronavirüs salgınına karşı tedbirleri de hatırlattı.

İl Emniyet Müdüründen vatandaşlara koronavirüs uyarısı

İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur Uygulaması' Üsküdar sahilde onlarca polis ekibinin katılımıyla yapıldı. Rutin asayiş denetimine özel eğitimli polis köpekleri, özel harekat polisleri ve çok sayıda motosikletli ekiplerde destek verdi. Sahilin tadını çıkartan İstanbullularla konuşan İl Emniyet Müdürü Aktaş, koronavirüs tedbirlerini de sık sık hatırlattı. Aktaş gerçekleştirilen uygulamayla ilgili de şu bilgileri verdi, "İstanbul'un huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla il genelinde uygulamamız devam ediyor. Şu ana kadar tüm İstanbul genelinde 422 tane çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı. Aralarında cinayet sanığı, dolandırıcılıktan ve istismardan aranan şahıs yakalandı. Akşam saatlerinde de Üsküdar bölgesi ve 157 noktada 1394 personelle uygulamamız devam ediyor. Ayrıca sosyal mesafe ve maske kullanımını da vatandaşlara hatırlatıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA