İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı düzenlendi

İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alper İlki de katıldı.

Bakan Soylu, Vali Yerlikaya ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplantı öncesi, kongre merkezinde kurulan afet durumunda kullanılan ürünlerin sergilendiği alanı ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

"AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GAYRETLERİ SONUCUNDA GÖNÜLLÜ SAYISI 59 BİN 210'A YÜKSELDİ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya toplantıda yaptığı konuşmasında, "26 Eylül 2019 tarihindeki 5.8 Silivri depreminden, 2020 yılının sonuna kadar İstanbul olarak, deprem anı ve sonrasında yapılan çalışmaları paylaşmak istiyorum. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İstanbul'da 27 çalışma grubu ile toplam 565 toplantı yapıldı. Bu toplantılarda; kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, yerel düzeyde operasyon planlarının geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik, değerli kazanımlar elde edildi. Bu toplantıların 11'ini, Sayın bakanımızın başkanlığında yaptık. Tüm ilçelerimizde, AFAD Merkezleri kurulmasına başladık. Geçen yıl, 25 ilçemizde İlçe AFAD Merkezi'nin kurulumu tamamlandı. Geri kalan 14 ilçemizin de, bu yıl mayıs ayı sonuna kadar kurulumu tamamlanmış olacak. Yine geçen yıl, "mahalle irtibat merkezleri" kurulumunu başlattık. Bu güne kadar, 22 ilçemizde, 500 irtibat merkezi kurduk. Mayıs sonuna kadar, tüm mahallelerimizde bu kurulumlar tamamlanacak. Bu irtibat merkezlerimizde, afet sonrasında profesyonel arama kurtarma ekiplerimiz sahaya intikal edene kadar, gönüllüleri koordine edecek ve vatandaşlarımıza doğrudan yardım edebileceklerdir. Silivri depremine kadar ilimizde 2 bin 900 toplanma alanı bulunuyordu. AFAD il müdürlüğümüz koordinasyonunda; il jandarma komutanlığımızın özverili çalışmalarıyla bu sayı bugün itibariyle 5 bin 599'a çıktı. Ayrıca, bu toplanma alanlarında kişi başına düşen alan miktarı; 1.29 metrekareden, 3.36 metrekareye yükseldi. Afet ve acil durumlara ilişkin hizmet standartları ve akreditasyon esaslarını belirleyen yönetmelikten hemen sonra; ilimizde arama kurtarma hizmeti veren 3 STK'nın yani; AKUT, İHH ve Türkiye İzcilik Federasyonu'nun akreditasyon süreci tamamlandı. Ayrıca 4 STK'nın akreditasyon süreci devam ediyor. Afet anında görev almak isteyen gönüllü sayısı Silivri depreminden önce 5 bin 366 iken, 2020 yılı boyunca, AFAD il müdürlüğümüzün gayretleri sonucunda gönüllü sayısı 59 bin 210'a yükseldi. AFAD gönüllüsü olan vatandaşlarımıza, gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VERMEYİ HEDEFLİYORUZ"Yerlikaya, "2021 yılında İçişleri bakanlığımız bu yılı Afet eğitim yılı olarak ilan etmiştir. Biz, tüm vatandaşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve çalışanlarımızın afetlere karşı farkındalığını arttırmak için, eğitimler planladık. Bu süreçte, yazılı ve görsel basının yanında, sosyal medyanın da devreye girmesiyle şehrimize, afet farkındalık eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bu noktada; çalışmalarımıza başladık. İl AFAD Müdürlüğümüz koordinasyonunda; şehrimizde afet risklerini dikkate alarak, afet öncesi riskleri ortadan kaldırmayı, buna yönelik eylem ve sorumluları belirleyen, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın yani İRAP'ın, yapım süreci ilgili kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler ve STK'ların katılımıyla başlatıldı. İRAP sayesinde, bireylerin, işletmelerin, toplulukların, sektörlerin, sağlık ve ekonomiyle ilgili afet temelli can ve mal kayıplarının azaltılmasını hedefliyoruz. Yani, daha dirençli kentler oluşturma yolunda, çok önemli bir adım atmış oluyoruz. İstanbul'umuzun fiziksel, sosyal, tarihi, kültürel ve çevresel varlıklarımızın korunmasını ve tüm kayıplarımızı en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Bilindiği gibi afet öncesinde yapılan tüm çalışmaların maliyeti 1 iken, afet sonrası müdahale ve iyileştirmeyi kapsayan çalışmaların maliyeti 7'dir. Can kaybı ve gözyaşı hariç. Sizlerin katılımlarıyla oluşturulacak, teknik ve destek kurullarımız aracılığıyla; şehrimizdeki bütün kurumlarımız tarafından yapılacak Tehlike ve risk değerlendirmesi ile mevcut durumu analiz edecek, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemlerimizi belirleyeceğiz. Böylece İRAP başta büyük İstanbul depremi olmak üzere ister doğal, ister insan, ister teknoloji kaynaklı olsun, yaşanabilecek muhtemel afet riskleri ve onların olumsuz sonuçlarını azaltmak için, neler yapılacağını önceden tek tek tanımlamış olacak. İRAP çalışması, şehrimiz için hayati öneme sahip. Hep birlikte göstereceğimiz, ortak akıl, yakın işbirliği, sabırla, sebatla, bu planı hazırlayacak ve şehrimizle paylaşacağız" diye konuştu.

"BİRBİRİMİZLE İŞ YAPMAYA İHTİYACIMIZ VAR"Fatma Şahin ise, "Yeterince şey yaşadık, yeterince tecrübe yaşadık. Televizyon başında bir mucize kurtuluşu izlemeye ihtiyacımız yok. Sayın Bakanımızın bugün başlattığı şey bütün dünyanın uğraştığı şey. Birbirimizle koordinasyona, dayanışma ruhuna ve birbirimizle iş yapmaya ihtiyacımız var. İstanbul huzurlu ve mutluysa biz huzurlu ve mutluyuz." dedi.

"BİZ BİREBİR BİNA TESPİTLERİ YAPIYORUZ"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "İstanbul'un en büyük tehdidinin deprem olduğunu hepimiz biliyoruz. 99 yılından bu yana çok iş üretildi, çok güzel işler yapıldı, İstanbul ve Türkiye'de milyonlarca konut dönüştürüldü ve en yetkili ağızdan biliyoruz ki milyonlarca konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun büyük bir kısmı İstanbul'da. Buna dair tedbirlerin alınması lazım, hep beraber bir mücadelenin parçası olmaya ihtiyacımız var. Biz olacak mı olmayacak mı kısmının ötesinde ortak akılla, katılımla mücadeleyle süreci tanımlamakla mesulüz. İBB olarak da hem somut tespitleri yaparken somut adımların atıldığı bir kurumuz. Farklı düşünmediğimiz bu ortamda tek düşünceye bağlı bir mekanizma üretmemiz lazım" dedi.İmamoğlu, "İstanbul'da bir büyük depremin yüz milyarlarca dolar zararı var desem biri bana yanılıyorsun dese ben kendimi iddiamı ispatlarım. İstanbul iyi ve dayanıklı olursa, Türkiye'nin de kendini her anlamda güvende hissedeceği kesindir. Biz birebir bina tespitleri yapıyoruz. Şu anda Silivri ve Avcıları tamamladık, Küçükçekmece'de devam ediyoruz. Bu yılın sonuna kadar bütün ilçelerde, bina tespiti üzerinde yaptığımız sayılarda gördük ki 50 bin olarak gördüğümüz sayı 200 binin üzerine çıkmakta. Bu kadar binanın dönüşümü sadece tarifle, ilçe belediyesiyle, Şehircilik Bakanlığı elinden geleni yapıyor mu yapıyor, İBB geçmişte yaptı mı yapıyor. Buna kimsenin itirazı yok. Ama bunun başarıya taşınması için herkesin içinde olması ve ciddi anlamda finansal desteğe ihtiyaç vardır" şeklinde konuştu. "BİZİM BİR GÖREVİMİZ VAR O KONUTLARI YENİLEMEK"

Tevfik Göksu da bir konuşma yaparak, "İstanbul'daki yerel yönetimleri bu işin sözünde değil, özünde ve işinde olması gerekir. Sabaha kadar depremi konuşmamızın bir anlamı var mı? Bizim bir görevimiz var o konutları yenilemek, para ise para, imkansa imkanı bulacağız. Bize bu görevi verenleri tabutun içinde yaşatmayacağız. Medyanın da bu toplumsa aklın inşasında çalışarak toplumsal aklın hızlandırılması gerekiyor" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülseli Kenarlı