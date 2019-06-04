İstanbul İkinci El Festivali 15-16 Haziran'da Kireçburnu'nda yapılacak

Garaj Organizasyon İstanbul tarafından düzenlenen geleneksel İstanbul İkinci El Festivali, "Atma Değerlendir, Tüketimi Azalt, Mutlu Ol...'' mottosuyla 15-16 Haziran'da Haydar Aliyev Parkı'nda İstanbullular ile buluşuyor.

STK'LAR SATIŞ İÇİN YER ALACAK

Festivalde tasarımcılar, antikacılar, ikinci el ürünler ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı, Neşeli Patiler, Melek Dokunuşu, Anda Kardeşe Vefa Derneği, Engelli Aileleri Dernekleri gibi STK'lar iki gün boyunca satış için yer alacaklar.Ziyaretçiler gün boyu ihtiyacı olan ürünleri daha uygun fiyata alma imkanı yakalayarak, aileleriyle beraber keyifli iki gün geçirme imkanı bulacaklar.

ZİYARETÇİ AKINI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıllarda binlerce kişinin katılımıyla ve 200'den fazla satış standı ile büyük ilgi çeken festivalin bu yıl da ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.