İstanbul İkinci Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Sultangazi'de gerçekleştirildi
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İstanbul İkinci Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Sultangazi'de gerçekleştirildi

İstanbul İkinci Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Sultangazi'de gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Malik Ejder Batur ve İstanbul 2. bölge belediye başkanları, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğinde Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Malik Ejder Batur ve İstanbul 2. bölge belediye başkanları, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğinde Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda bir araya geldi.

Toplantıda, yerel yönetimler olarak yapılan hizmetler masaya yatırılırken, yeni proje çalışmaları üzerinde de istişarelerde bulunuldu. Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda gerçekleşen toplantıda Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Malik Ejder Batur, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'u ağırladı.

Başkan Dursun, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantıya katılan tüm arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ederim. Görev aldığımız bölgeler bazında yaptığımız hizmetleri değerlendirme fırsatını yakaladık. İnşallah, hep beraber İstanbul'umuzu çok daha iyiye taşımaya kararlıyız" dedi.

Toplantıya katılan misafirlere, Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN)'ndeki ögretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan hüsn-i hat tablolar hediye edildi. - İSTANBUL

İstanbul İkinci Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Sultangazi'de gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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