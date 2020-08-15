İSTANBUL İKİ AYRI EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA
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İSTANBUL İKİ AYRI EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

İSTANBUL'da bir günde iki ayrı eve girerek hırsızlık yapan şüphelilerden birini görevli bekçi yakaladı.

15.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:13

İSTANBUL'da bir günde iki ayrı eve girerek hırsızlık yapan şüphelilerden birini görevli bekçi yakaladı. Şüphelilerin bekçiden kaçış anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelievler'de 6 Ağustos tarihinde iki ayrı evden hırsızlık meydana geldi. Şüphelilerin girdikleri evlerden ziynet eşyası ve araba anahtarı çalarak, park halindeki otomobilleri de çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin iki ayrı evden toplamda 460 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Hırsızlığın ardından çaldıkları otomobille kaçan şüphelileri, görevli bekçi durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan şüpheliler ve bekçi arasında kovalamaca başladı. Olaydan 20 dakika kadar sonra kaçmaya çalışan 3 şüpheliden biri, bekçi tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Tuncay G.(20)'nin 11 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan Tuncay G. adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin evden çaldıkları anahtarla çaldıkları araçları bekçilerin durdurmak istemesi üzerine kaçmaya başlayan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı.

İSTANBUL İKİ AYRI EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Kaynak: DHA

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