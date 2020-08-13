HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İstanbul İhracatçılarından, Temmuz'da 720 Milyon Dolarlık İhracat

İstanbul İhracatçıları, dünya ekonomisini etkileyen salgına rağmen düşmeyen ihracat artışını, temmuz ayında da sürdürdü.

İstanbul İhracatçılarından, Temmuz'da 720 Milyon Dolarlık İhracat
13.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:19

İstanbul İhracatçıları, dünya ekonomisini etkileyen salgına rağmen düşmeyen ihracat artışını, temmuz ayında da sürdürdü. İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), temmuz ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, ihracatını yüzde 22,7 oranında arttırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda yaklaşık 720 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile temmuz ayında yaklaşık 720 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 22.7 oranında ihracat artışı yakaladı. İİB, Genel Sekreterlikler bazında ihracatını en fazla arttıran üçüncü birlik oldu. İstanbul İhracatçıları, temmuzda 171 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı 5.2 oldu. İİB Koordinatör Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, "İİB, Türkiye'nin genel ihracat artış oranının iki katı kadar bir artış oranı ile temmuz ayını kapattı. Salgının etkilerinin tüm dünyada devam ettiği bu dönemde, bu oran büyük bir başarıdır." dedi.

Temmuzda en çok ihracat Norveç'e

İstanbul İhracatçı Birlikleri, temmuzda, değer bazında en fazla ihracatı 53 milyon dolar ile Norveç'e gerçekleştirdi. Norveç'e en fazla gemi ve yat ile fındık ve mamulleri satıldı. İİB, Norveç'in ardından değer bazında en fazla Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Hollanda'ya ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Irak'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kümes hayvanları, hayvansal mamuller; ABD'ye mobilya, kağıt, orman ürünleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Suudi Arabistan'a mobilya, kağıt, orman ürünleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Hollanda'ya ise gemi ve yat ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri ön plana çıktı.

Ülke gruplarında ise en fazla ihracat Avrupa Birliği ülkelerine

İstanbul İhracatçı Birlikleri, temmuz ayında, değer bazında en fazla ihracatı 174.2 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdi. İİB, ardından sırayla en fazla ihracatı 149.3 milyon dolar ile Ortadoğu ülkelerine, 72 milyon dolar ile diğer Avrupa ülkelerine ve 60 milyon dolar ile Afrika ülkelerine yaptı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yüzde 11.4 oranında artış

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, temmuzda ihracatını, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 oranında arttırarak, 184 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden 158 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), temmuz ayında yaklaşık 158 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatları Birliği'nden yüzde 59.5 oranında ihracat artışı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 59.5 oranında artışla 141 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Sektör, temmuzda, ihracatını en yüksek oranlı arttıran sektör oldu.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nden 61 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatını arttırarak, yaklaşık 61 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden 42.5 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), temmuz ayında, 42.5 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nden yüzde 25.8 oranında ihracat artışı

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 25.8 oranında artışla, yaklaşık 30 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yüzde 25 oranında ihracat artışı

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 25 oranında ihracat artışı gerçekleştirdi. Birlik, toplamda 11.6 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, "İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk yedi ayında yüzde 4.2 oranındaki ihracat artışı ile yıl sonuna doğru başarılı adımlarla ilerliyor. İİB, Türkiye'nin genel ihracat artış oranının iki katı kadar bir artış oranı ile temmuz ayını kapattı. Salgının etkilerinin tüm dünyada devam ettiği bu dönemde, bu oran büyük bir başarıdır. Genel sekreterlikler bazında ihracatını en fazla arttıran üçüncü birlik olduk. Salgın sürecinde hiç durmadık, tarlalar, fabrikalar, çiftçiler de durmadı. Sahip olduğumuz son teknoloji donanımlı üretim tesislerinde üretime ara vermeden devam etmemiz yurt dışı pazarlarında bize avantajlar sağladı. İİB olarak dijital pazarlama yöntemlerine ağırlık vermeye devam ediyoruz. Sanal alım ve ticaret heyetleri ile sanal fuar düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Özellikle e-ihracat konusunda ihracatçı üye firmalarımıza yönelik bilgilendirmeler yapıyoruz. Yurtdışı pazarlarımıza yönelik, tanıtım etkinliklerimize de ara vermeden devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Güncel
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Ekonomi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Magazin
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı Magazin
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı Güncel
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Düne göre yükseliş gösteren altının gramı, 456,2 liradan işlem görüyor
Düne göre yükseliş gösteren altının gramı, 456,2 liradan işlem görüyor
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı
Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu Mustafa Destici Abdurrahman Dilipak
Magazin Beren Saat Hande Erçel Yeşim Salkım Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Caner Erkin Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Bakan Adana Ağustos
Şu an buradasınız: İstanbul İhracatçılarından, Temmuz'da 720 Milyon Dolarlık İhracat - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 11:36:05. #1.14#
title