İstanbul ihracatçılarından Şubat'ta 686 milyon dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), Şubat'ta bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 686 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İİB, ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 18.6 arttırarak yaklaşık 175 ülkeye yedi ihracatçı birliği ile 686 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İİB Koordinatör Başkanı Muhsin Çakıcı, "İstanbul İhracatçı Birlikleri, her ay ihracatını bir önceki aydan daha yüksek oranla arttırarak, yoluna devam ediyor. Covid-19'un tüm dünyada yarattığı sarsıntıya rağmen, İİB yüzde 18.6 ihracat artışı ile Genel Sekreterlikler bazında Türkiye 'de ihracatını en yüksek oranda arttıran birlik oldu" dedi.İİB Koordinatör Başkanı Muhsin Çakıcı da, "İstanbul İhracatçı Birlikleri, her ay ihracatını bir önceki aydan daha yüksek oranla arttırarak, yoluna devam ediyor. Korona Virüsü'nün tüm dünyada yarattığı sarsıntıya rağmen, İİB yüzde 18.6 oranında ihracat artışı ile Genel Sekreterlikler bazında Türkiye'de ihracatını en yüksek oranda arttıran birlik oldu. İİB, Şubat ayında en fazla ihracatı 186 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine yaptı. İstanbul İhracatçıları olarak, başarılı bir ay geçirdiğimizi söyleyebilirim" dedi.İİB Şubat'ta değer bazında en fazla ihracatı 51 milyon dolar ile Lüksemburg'a yaptı. İİB, Norveç 'in ardından değer bazında en fazla Irak, Norveç, Rusya ve Almanya'ya ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Lüksemburg'a gemi, yat; mobilya, kağıt ve orman ürünleri, Irak'a hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Norveç'e de gemi ve yat ile fındık ve mamulleri ön plana çıktı.Şubat ayında;"İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 2.2 arttırarak, yaklaşık 171 milyon dolarlık ihracat yaptı."İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yeni yılın ikinci ayında 146 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birliğin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.7 arttı."Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), geçen senenin aynı dönemine göre ihracatını yüzde 94.9 arttırarak yaklaşık 147.5 milyon dolar ihracat yaptı ve Türkiye'de ihracatını en yüksek oranla arttıran sektör oldu."İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin (İSHİB), toplam ihracatı 62 milyon dolar oldu."İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 45 milyon doların üzerinde ihracat yaptı."İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34 ihracat artışı gerçekleştirdi. Birlik yaklaşık 30 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

"İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 ihracat artışı yakaladı. Birlik, 13 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi."

Kaynak: DHA