İstanbul İhracatçıları 2018 Yılını Artışla Kapatarak, 2019 Yılı İhracat Hedefini Belirledi

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2018 yılında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 7 milyar 20 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İİB'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında arttı. İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, "2018 yılında, 2017 yılına oranla daha fazla ihracat yaptık. 2019 hedefimiz ise 10 milyar dolar" şeklinde konuştu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2018 yılında, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 artış göstererek toplamda 7 milyar 20 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2018'in Aralık ayında ise İİB, yaklaşık 628 milyon dolarlık ihracat yaparak, aynı yılın kasım ayına göre ihracatında yüzde 13 oranında bir artış sağladı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 1.925 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2018 yılında toplamda 1.925 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, geçen yıla oranla ihracatında yüzde 8 oranında bir artış gerçekleştirdi. Birlik, aynı yılın Aralık ayında ise 179 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri, ihracatını yüzde 16 arttırdı

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2018 yılında 1.625 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, geçen yıla oranla ihracatını yüzde 16 artırarak, Türkiye'nin genel ihracat artışının iki katı oranında bir büyüme yakaladı. Birlik, aynı yılın Aralık ayında 152 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Gemi, yat ve hizmetleri, 157 ülkeye ihracat yaptı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, 2018 yılında toplamda 157 ülkeye, 990 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, 2018 yılının Aralık ayında 33 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında yüzde 14'lük büyüme

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2018 yılında 758 milyon dolarlık ihracatı ile bir önceki yıla oranla yüzde 14'lük bir büyüme gerçekleştirdi. Birlik, 2018'in Aralık ayında ise 75 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Fındık mamulleri ihracatında Aralık ayında yüzde 40'lık artış

İstanbul Fındık Mamulleri İhracatçıları Birliği, bir önceki yılın Aralık ayına göre ihracatını yüzde 40 arttırarak yaklaşık 79 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi. Birlik, 2018 yılında toplamda 668 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Yaş meyve ve sebze ihracatında artış

İstanbul Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği, 2017'ye oranla ihracatını arttırarak 2018 yılında toplamda 367 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, Aralık ayında 28 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Kuru meyve ve mamulleri ihracatı 156 milyon dolar oldu

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2018 yılında 156 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, aynı yılın Aralık ayında 15 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Sezer: "Yeni yılda ihracatımızı 10 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz"

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, "Türkiye'nin büyümesine katkı yapmak için ihracatçılar olarak 2018 yılını oldukça yoğun bir şekilde, çalışarak geçirdik. Birlik olarak, 72 uluslararası fuara imza attık, 32 alım heyeti düzenledik, 67 eğitim faaliyeti ve seminer verdik. Üye firma sayımızı ikiye katlayarak 14 bin 90'a çıkarttık. Tüm dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik çalkantılara rağmen, İİB olarak başarılı bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. 2018 yılında, bir önceki yıla oranla daha fazla ihracat yaparak yılı artışla kapattık. 2018 yılı ihracatımız 7 milyar doları aştı. 2019 yılında ise ihracatımıza yeni ülkeler, yeni pazarlar katarak, ihracatımızı 10 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA