İstanbul için 'Sarı' uyarı
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İstanbul için 'Sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları ulaşımdaki aksamalar, çatı uçmaları ve soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

28.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:10
İstanbul için 'Sarı' uyarı

, 'da rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları ulaşımdaki aksamalar, çatı uçmaları ve soba zehirlenmelerine karşı uyardı.


Genel Müdürlükten yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:


"Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 kilometre/saat), şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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