İstanbul için sarı kodlu uyarı

İstanbul için sarı kodlu uyarı Kentte yer olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği yönünde uyarı yapıldı İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği yönünde uyarıda bulunuldu.