İstanbul için sağanak uyarısı
İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
21.08.2020 08:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:23
İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.
Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA