İstanbul için "orta kuvvette" kar uyarısı

07.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:08

İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren orta kuvvette kar etkili olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde İstanbul genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağış, önce karla karışık yağmur, ardından da kara dönerek gece boyunca sürecek. Orta kuvvette etkili olacak karın, güney sahillerinde 2-5, kuzey ve iç kesimlerinde 5-9 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinde Avrupa yakasında, öğleden sonra ise Anadolu yakasında etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak soğuk

hava, pazartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve

don olaylarına neden olabilecek.

Kaynak: AA